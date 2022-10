Caro Energia | a Torino casa vittime di abusi verso la chiusura

Sky Tg24

"In questi spazi ci siamo occupati di accoglienza a mamme e bambini, mamme in situazioni complesse di maltrattamento e abuso, con perdita della casa e del lavoro. Attualmente abbiamo un solo nucleo ..."Nell'ambito del Piano socio economico varato dalla Giunta il prossimo 4 novembre aprirà lo sportello relativo al bando per il contributo alle imprese per fronteggiare ilche in molti casi è diventato devastante per le aziende. La Regione Campania mette in campo da subito 58 milioni di euro per gli imprenditori, già disponibili, ai quali se ne sommeranno ... Caro energia, aiuti in scadenza: primo impegno governo Nel periodo più difficile del caro bollette anche piccoli gesti possono fare la differenza. Ad esempio, una scelta ecologica e conveniente è sostituire tutte le lampadine di casa con ..."Siamo aziende energivore, i forni vanno quasi tutti a energia elettrica. Per noi è un tasto dolente da un lato, importante dall'altro. Stiamo cercando di far fronte a queste difficoltà legate al caro ...