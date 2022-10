Caro bollette | polemica a Treviglio sugli “aiuti dimezzati per le famiglie”

(Di giovedì 27 ottobre 2022). Il gruppo di minoranza compatto, nel Consiglio comunale del 27 settembre, aveva proposto di aiutare lea fare fronte altramite uno stanziamento di fondi a loro favore. La mozione è stata oggetto di un punto all’ordine del giorno ed era stata votata all’unanimità da tutti i presenti. La sorpresa è arrivata quasi un mese dopo, nel Consiglio del 25 ottobre: le risorse stanziate a favore dei nuclei famigliari in difficoltà sono state confermate, ma ammontano a circa la metà di quelle complessivamente previste l’anno scorso. Tura: “Non ci siamo”. Imeri: “Lasciamo ad altri gli slogan” Il 27 settembre la sala di Piazza Manara ha visto levarsi le mani di tutti coloro che sedevano nella sala dei bottoni per approvare il provvedimento, già attuato in altre realtà locali vicine. Non erano ...

