Carceri | approfondimenti medici sull”uomo che dorme’

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ stato trasferito dal carcere di Regina Coeli al penitenziario di Secondigliano l”uomo che, il detenuto di 28 anni che da giugno scorso non si sveglia. A riferirlo l’associazione Antigone, che ha raccontato la sua storia. “Dopo la nostra denuncia pubblica il ragazzo è stato trasferito al carcere di Secondigliano a Napoli, dove si trova nel grande centro clinico dell’istituto. Una serie disono stati programmati nei prossimi giorni, in particolare di tipo neurologico, per cercare finalmente di andare oltre quella semplicistica diagnosi effettuata a Regina Coeli secondo la quale il ragazzo sarebbe un simulatore. Non si possono simulare mesi e mesi di coma apparente – spiega Antigone – Nel frattempo stiamo lavorando per cercare di mettere in contatto le autorità sanitarie di Secondigliano con ...

