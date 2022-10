Carcere di Taranto | ottocento detenuti per trecentocinquanta posti Critica del Sappe

Tarantini Time

- continua sotto - Gli arrestati - di cui 17 ine 2 ai domiciliari - risiedono nelle province di Bari,e Palermo. Tra i destinatari delle ordinanze cautelari la 44enne consigliera ...17 persone sono finite in, 2 agli arresti domiciliari. Dalle prime luci dell'alba, nelle provincie di Bari, Palermo e, è in corso l'esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei ... Carcere di Taranto al collasso. Solo 350 posti con 800 detenuti Voto di scambio mafioso, arrestata consigliera del Comune di Bari. In carcere Francesca Ferri, ai domiciliari Nicola Canonico BARI, 27 OTT. - Si contestano, a vario titolo, anche i reati di scambio el ...Da ieri è in corso l’ esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare, tra Bari, Taranto e Palermo, nei confronti di 19 persone per associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata all ...