Cara Meloni | sul contante ripensaci Firmato Becchetti

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La pandemia per questioni di salute e di contagi ha dato un’altra spinta importante ai pagamenti elettronici e gli italiani usano sempre di più carte di credito e bancomat. In un mondo e in un Paese dove la tendenza è verso l’aumento dell’uso del digitale e la riduzione delnelle transazioni (nei Paesi scandinavi esistono addirittura molti negozi no cash) una delle prime decisioni del governo sembrerebbe essere quella di alzare la soglia del(addirittura fino a 10mila euro secondo la proposta della Lega). Eravamo consapevoli che la luna di miele determinata dalla prima premier donna e dalla naturale simpatia che il suo vissuto e il suottere suscitano in quasi tutti noi rischiava di finire al dunque delle prime scelte e decisioni. Questa qui rischia di dare un bel contributo. Come ci ricorda il rapporto Europol ...