Capello | “Il Napoli fa divertire la gente Ancor meglio del Liverpool”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Fabiodichiara che ilfalae ricorda ilper l’intensità che si mette quando gioca Fabio, ex allenatore di Real Madrid e Juventus ed attuale opinionista Sky, si è espresso sulai microfoni di Sky Sport. Lo storico tecnico italiano applaude il rendimento degli azzurri di Luciano Spalletti, primo in campionato e nel suo girone di Champions League: “Eravamo abituati all’Atalanta che metteva in difficoltà le squadre straniere, ma questoè più tecnico, fala, ha voglia di andare velocemente verso la porta e in questo ricorda il. C’è stato un grande lavoro dell’allenatore”.rivela che Spalletti ...

Dopo la gara della 5ª giornata del girone A di Champions League, vinta per 3 - 0 contro i Rangers Glasgow, l'ex tecnico Fabioparagona il ...L'ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma, Juventus ed ex ct dell'Inghilterra Fabio, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il momento del. 'Eravamo abituati all'Atalanta che metteva in difficoltà le squadre straniere, ma questoè più tecnico, fa divertire la ...Formidabili quegli anni in cui il jet-set era a portata di mano (e di capello) e i 18 anni di Flavia si festeggiavano addirittura a casa del regista di teatro Giorgio De Lullo che proprio di fronte al ...Il Napoli va a caccia dell’en plein nei gironi di Champions League. Il club campano con la vittoria contro i Glasgow Rangers per 3-0, infatti, i partenopei di Luciano Spalletti hanno trovato la quinta ...