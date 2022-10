Canadair si schianta sull' Etna | piloti dispersi Lo abbiamo visto precipitare

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Unin azione per spegnere un vasto incendio si èto, nella zona di Linguaglossa. Si teme per la vita dei duea bordo. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi giovedì 27 ottobre. L'aereo era operativo per contribuire allo spegnimento del rogo che divampa da ieri nella zona del monte "Calcinera". Secondo quanto si apprende, poco prima dello schianto aveva effettuato un rifornimento di acqua a Giarre. Il velivolo era undella Protezione civile in servizio anticendio. Sul posto sono accorse ambulanze e forze dell'ordine. "Le mie squadre lo hanno, poi il fumo. L'aereo è completamente distrutto" ha detto all'AGI il direttore della Protezione civile della Sicilia, salvo Cocina. L'aereo ...

