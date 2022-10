Canadair si schianta contro l’Etna dopo il rifornimento | si teme per la vita dei due piloti a bordo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Unsi ètole pendici del, in Sicilia, ed è precipitato. È successo nella zona di Linguaglossa, dove si trovava per spegnere un vasto incendio nella zona di monte Calcinera. L’aereo avrebbe perso illlo durante la manovra per sganciare il carico d’acqua e sarebbe caduto a causa “dell’urto della carenala costa della montagna”, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine. Non si hanno notizie su i dueche erano a. Secondo alcuni testimoni, però,l’impattoil vulcano c’è stata un’esplosione: per questo siper ladell’equipaggio. L’aereo aveva da poco fattoin mare. Sul ...

