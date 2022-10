Canadair si schianta al suolo alle pendici dell' Etna | morti i due piloti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Unsi èto alnei pressi, nella zona di Linguaglossa in provincia di Catania, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio . Non si hanno ...

Così all'Italpress il direttore della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina, parlando delprecipitato sull'Etna. L'aereo era impegnato nello spegnimento di un incendio su monte ...Unsi è schiantato al suolo nei pressi dell' Etna , nella zona di Linguaglossa in provincia di Catania, dove era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio . Non si hanno al ...I vigili del fuoco hanno riferito che il velivolo sarebbe precipitato a seguito dell'urto della carena contro la costa della montagna.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...