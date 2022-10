Canadair precipita sull’Etna | gli attimi prima dello schianto – Il video

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Undiffuso dal Corpo forestale della Regione Sicilia mostra gli ultimi momenti delto, in località Linguaglossa. Le immagini mostrano il velivolo impegnato nell’operazione di spegnimento di un vasto incendio. Dopo aver fatto rifornimento in mare, ilsorvola l’area interessata dalle fiamme e compie un’ampia virata di avvicinamento. Subito dopo aver scaricato l’acqua contenuta nel serbatoio, l’aereo impatta con la montagna e diventa ingovernabile, schiantandosi al suolo. Foto di copertina: ANSA/CORPO FORESTALE REGIONE SICILIANA su Open Leggi anche: Unsi schianta, l’incidente durante lo spegnimento di un incendio La spettacolare eruzione dell’Etna: fontana di lava e nube alta fino a 10 chilometri – ...

