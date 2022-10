Campidoglio nega sala al convegno anti gender | «Iniziativa divisiva» Replica della Lega | «È censura»

TGCOM

commenta A Roma ilha negato la sala della Protomoteca al convegno anti gender organizzato, tra gli altri, dal Family Day e previsto per il 28 ottobre. Il Comune ha declinato la richiesta della sala ...Santori (Lega): "Ilè in ritardo su tutto' "Ilè in ritardo su tutto", ... E cosìal suo stesso partito ogni possibilità di ripartire e rigenerarsi. Questo Pd", continua, "... Roma, il Campidoglio nega una sala a un convegno anti gender Il consigliere comunale della Lega Fabrizio Santori chiede al Comune di ottenere la Protomoteca. Il capo segreteria del sindaco Giulio Bugarini risponde che la richiesta non può essere accolta «perché ...Il capo segreteria del sindaco Gualtieri Giulio Bugarini scrive al Consigliere della Lega Fabrizio Santori, che si era fatto garante dell'iniziativa per il family day nella sala della Protomoteca: "Gl ...