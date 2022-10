Cambi | euro ancora sopra la parità a 1 | 0071 dollari

Agenzia ANSA

sopra la parità con il dollaro: è scambiato in avvio a quota 1,0071 in ribasso dello 0,10%. La moneta unica è a quota 146,38 sullo yen segnando un ribaso dello 0,80%. . 27 ottobre 2022Sul mercato deiil dollaro arretra sullo yen a 145,90, mentre l'è stabile sulla divisa nipponica a 147,30. . Cambi: euro apre in lieve calo a 0,9953 dollari Euro sopra la parità con il dollaro: è scambiato in avvio a quota 1,0071 in ribasso dello 0,10%. La moneta unica è a quota 146,38 sullo yen segnando un ribaso dello 0,80%. (ANSA). (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...