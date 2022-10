Calendario Europa League oggi | orari partite 27 ottobre | chi gioca | tv | programma | streaming Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo la due giorni dedicata alla Champions, per quanto riguarda i tornei calcistici continentali è tempo dell’, che torna in scena anch’essa con la quinta giornata della fase a gironi della stagione 2022-2023. In questo giovedì 27saranno tantissime lein agenda: in particolare, per le formazioni italiane, i match Lazio-Midtjylland (h 18.45) e HJK-Roma (h 21.00). Andiamo a vedere nel dettaglio il riepilogo di tutte lein agenda e le possibilità di seguirle in tv fra visione in chiaro, abbonamento satellitare eCALCIOGiovedì 2718.45 Zona– DAZN 18.45 Diretta Gol ...