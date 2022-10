Calciomercato Lazio – Previsti contatti con l’AZ per l’ex Milan Kerkez

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nei prossimi giorni lacontatterà l'AZ Alkmaar per l'exMilos

.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di Roma. FORMAZIONI UFFICIALI- MIDTJYLLANDLAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic - Savic,...FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. Midtjylland (4 - 3 - 3): ...Nel girone F tutte a cinque punti, Sarri vuole vendicare il ko dell'andata. Per la Conference League Fiorentina-Basaksehir (ANSA) ...La Lazio mette mano ai cambi e trova il vantaggio all’Olimpico contro il Midtjylland. Al 58' Zaccagni scappa sulla sinistra, arriva sul fondo e mette in area. Vecino fa un velo e il pallone arriva a P ...