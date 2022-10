Calciomercato | Inter James ko | il Chelsea torna su Dumfries

La Gazzetta dello Sport

Secondo gli inglesi di 90min il club di Stamford Bridge pensa all'esterno olandese dell'per risolvere il problema della lunga assenza di Reece James, vittima di un infortunio al ginocchio, ma ...Commenta per primo Il Chelsea corre ai ripari sul mercato dopo l'infortunio di Reece James. Il club inglese torna sulle tracce dell'esterno destro olandese dell', Denzel Dumfries , 26 anni. Il rinnovo di Lukaku, la difesa da ristrutturare, i tagli: il mercato dell'Inter se Zhang non vende Secondo gli inglesi di 90min il club di Stamford Bridge pensa all'esterno olandese dell'Inter per risolvere il problema della lunga assenza di Reece James, vittima di un infortunio al ginocchio, ma ...In casa Inter si riducono le possibilità di vedere Marcelo Brozovic nella lista dei convocati per la sfida di sabato sera contro la Sampdoria. Nell'allenamento di oggi il centrocampista croato ha ...