(Di giovedì 27 ottobre 2022) "L'obiettivo è la salvezza, tutto quello che verrà in più sarà il benvenuto"- "Non. Bisogna andare passo per passo, ci sono molte cose da migliorare come club, come ...

Tiscali

...da due persone che hanno fatto la storia del. Quest'anno è importantissimo, l'obiettivo è la salvezza, tutto quello che verrà in più sarà il benvenuto". Parla da leader consumatoMarì, ...... Xander Berkeley, Kenny Johnson, Joshua Close, Sharon Lawrence, Matt Gerald e JoseCantillo. ... politica, attualità), in onda dalle 21.15 su La7, UEFA Europa League: HJK Helsinki - Roma , ... Calcio: Pablo Marì 'Monza in crescita, non dobbiamo porci limiti' 'L'obiettivo è la salvezza, tutto quello che verrà in più sarà il benvenuto' MONZA (ITALPRESS) - 'Non dobbiamo porci limiti. Bisogna andare passo ...Dopo due sconfitte consecutive la squadra biancorossa ha l’obiettivo di tornare ad un risultato positivo contro il Bologna. Secondo la stampa sportiva la FIGC valuta la posizione di Carlos Augusto per ...