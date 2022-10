Bratz festeggia i suoi 21 anni collaborando con il fashion brand Cult Gaia

Leggi su funweek

(Di giovedì 27 ottobre 2022) MGA Entertainment celebra il 21° compleanno del fenomeno mondiale Bratz con il lancio di nuovi prodotti e partnership con brande beauty. Dalla passione travolgente per ildelle Bratz nasce, in questa occasione speciale, la partnership con il marchio di moda Cult, grazie alla quale le due bambole preferite dai fan, Cloe e Yasmine, tornano in una veste tutta nuova e più glamour che mai nella speciale collezione Bratz x CultDesigner Dolls. La biondissima Cloe indossa l’iconico top Parvana, pantaloni cargo Wynn, scarpe Remi Platform e braccialetti Anna e Blanda. Mentre per il suo secondo outfit porta Joey Feather Top, la borsa a tracolla Hera preferita daiaddict e gli orecchini Bloom. La bruna Yasmin si presenta in Mala Top, Alma Short e Irma Tote Bag, e un ...