Brasile | elezioni | sfida all’ultimo voto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Con 5 punti di vantaggio, Inácio Lula Da Silva si è aggiudicato la vittoria sul presidente uscente Jair Bolsonaro (48,35% vs 43,26). Lo scontro è tra i due candidati leader. A far la differenza saranno oltre il 30% degli astenuti, che i due schieramenti stanno cercando di accaparrarsi con tutti i mezzi possibili. Fake news contro entrambi i contendenti. La propaganda non conosce regole. Nonostante il processo di Curitiba sia stato invalidato lo scorso anno, Lula viene insultato quotidianamente con termini come: “ladrão” (ladrone). Accuse di satanismo e pedofilia per Bolsonaro. Una fake news, smontata rapidamente, lo accusava di aver fatto sesso con due minorenni. Il presidente del TSE (Tribunal Superior Eleitoral) emanazione della Corte Suprema (STF) , Alexandre de Moraes, a seguito di ciò, ha decretato che tutti i falsi accertati e i contenuti offensivi, dovranno essere ...