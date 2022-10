Boxe | Guido Vianello sfida il colosso Jay McFarlane | il Gladiatore pesa 109 kg | ma lo scozzese tocca 126!

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Giornata di vigilia per, che domani sera salirà sul ring dell’Atlantico Live di Roma per fronteggiare Jayin un match sulle otto riprese. Il nostro peso massimo incrocerà i guantoni con il rognoso, sarà un confronto molto importante per il ribattezzato, che tornerà a combattere in Italia dopo l’esperienza negli USA e si gioca delle chance per meritarsi occasioni di maggiore rilievo. Il main event della serata organizzata da OPI 82 e Top Rank sarà trasmesso in diretta streaming su Mola Tv insieme ai confronti del sottoclou che mettono in palio tre titoli: Francesco Russo e Francesco Sarchioto sino per la cintura italiana dei superwelter, Stephanie Silva difenderà la corona europea dei supermosca contro Ewalina Pekalska, Mirko Natalizi ...