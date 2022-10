Boxe | Guido Vianello combatte nella sua Italia | c’è Jay McFarlane a Roma

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Perè come se si trattasse di un nuovo debutto.sua carriera da professionista lui, che èno, mai aveva combattutoCapitale. Domani sera lo farà, e contro lo scozzese Jay. Un appuntamento, questo, reso possibile dall’organizzazione della Opi Since 82 e dalla disponibilità dell’Atlantico. A 28 anni, l’uomo che è una sorta di gigante con i suoi due metri per oltre 110 kg riprende la via del ring per la seconda volta nel 2022, dopo aver sconfitto a Hinckley, lo scorso 23 luglio, il veterano americano di origini messicane Rafael Rios. Il suo avversario, invece, ha superato ai punti, il 17 settembre, il pugile del Lancashire Chris Healey. Queste le parole dialla vigilia: “Sono mentalmente e fisicamente forte. Sono maturo. ...

