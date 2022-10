Borse deboli nel giorno della Bce A Milano tengono banco le trimestrali

Milano è debole , in scia alle altredi Eurolandia, nel giorno della BCE che, secondo il consensus, procederà a un nuovo rialzo dei tassi dell'area euro di 75 punti base, nella sua lotta contro l'inflazione del blocco. Sempre sul ...Nel giorno della Bce - oggi è attesa la decisione della Banca centrale europea in termini di rialzo dei tassi - ledel Vecchio Continente aprono, con unica eccezione Londra (+0,13%). Milano cede lo 0,20% in linea con Francoforte, mentre Parigi è più pesante a - 0,55%. I mercati danno per scontato un ...(Teleborsa) - Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, nel giorno della BCE che, secondo il consensus, procederà a un nuovo rialzo dei tassi dell'area euro di 75 punti base, nella sua ...Nel giorno della Bce - oggi è attesa la decisione della Banca centrale europea in termini di rialzo dei tassi - le borse del Vecchio Continente aprono deboli, con unica eccezione Londra (+0,13%).