BOOM! Iva Zanicchi a rischio a Ballando

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Peron econ le Stelle Fermi tutti: Ivaè a. Possiamo anticiparvi che, nella prossima puntata dicon le Stelle, la cantante potrebbe non scendere in pista. Il motivo? Niente a che vedere con il Tr*iagate della prima puntata: a mettere in bilico le performance danzerecce dellaci sono delle questioni familiari. Il possibile stop dellasi aggiunge ai problemi di Gabriel Garko, che si è fatto male. In questo caso però la presenza nel quarto appuntamento concon le Stelle dovrebbe essere garantita.