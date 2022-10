Bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come fare domanda - GUIDA

Mentre ilmobili del 50% sarà valido per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024 e potrà essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a ...Tra gli altrida prendere al volo prima della fine del 2022, inoltre, ci sono pure iled ilasilo nido. Sempre supponendo che non sia prevista una proroga a tutto il 2023 ...La Regione annuncia il bonus di settembre per la linea Firenze-Pistoia- Lucca-Viareggio e per due linee diesel del bacino senese, la Siena-Chiusi e la Siena – Grosseto.Dall'acquisto di televisori e decoder agli interventi di ristrutturazione edilizia, ecco i contributi e gli incentivi da prendere al volo ...