Bonus per genitori separati | fino a 800 euro per mantenimento figli | come funziona

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm per la 'definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi' sul fondo perlavoratorio divorziati ...

Ipsoa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcmla 'definizione dei criteri e delle modalitàla verifica dei presupposti el'erogazione dei contributi' sul fondogenitori lavoratori separati o divorziatigarantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento. La misura è pensataaiutare padri e madri, non più in coppia e che sono in ...Il calcestruzzo armatonoi è un materiale fondamentale perché essendo molto flessibili si ... In merito alpoi c'è una lettera non data: il fatto di rendere più efficiente la casa viene poi ... Art Bonus per strutture destinate allo spettacolo dal vivo: in quali casi L'Inter festeggia, e scattano i bonus. Con un poker servito al Viktoria Plzen i nerazzurri si sono qualificati per gli ottavi di Champions League facendo fuori il Barcellona e Inzaghi ha ritrovato Luk ...La buona notizia è che l’erogazione del Bonus Verde è stata prorogata - per il momento - non solo per il 2023 ma anche per il 2024. Tramite tale incentivo si ha diritto ad una detrazione Irpef - da ...