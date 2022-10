Bonus pendolari 2022 | a quanto ammonta e come richiederlo - Economia - lanazione it

LA NAZIONE

Continuano i disagi sulle tratte toscane e scattano i ...In caso di ritardi e soppressioni, se la linea è sotto l'infice di affidabilità inferiore al 97,50 per cento, scatta il diritto per i viaggiatori a ottenere un ... Bonus pendolari 2022, a quanto ammonta e come richiederlo In caso di ritardi e soppressioni, se la linea è sotto l'infice di affidabilità inferiore al 97,50 per cento, scatta il diritto per i viaggiatori a ottenere un risarcimento ...Continuano i disagi sulle linee ferroviarie. Il bonus pendolari, il cosiddetto “ristoro” destinato agli abbonati come risarcimento per ritardi e soppressioni dei treni, a settembre è scattato per due ...