Bonus 200 euro | sul sito Inps si può fare domanda per il contributo - GUIDA

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È attivo suldell’il servizio on line per presentare laper il200. Possono presentarei lavoratori domestici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata...

Si tratta di undenominato "Rincari" pari aeuro che verrà erogato dietro presentazione della domanda da parte delle imprese che potranno farsi assistere gratuitamente dagli sportelli ...Il pagamento automatico dell'indennità una tantum, come accaduto per ileuro, determina che gli aventi diritto non dovranno inoltrare alcuna richiesta all'Inps , ma dovranno attendere ...Dopo il Bonus 200 euro concesso ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, finalmente dopo l’estate è arrivato anche quello per lavoratori autonomi. Non solo, visto che il Bonus quasi raddoppia a ...L'art. 119 del Decreto Rilancio disciplina la possibilità di utilizzo del Superbonus 110% per l'istallazione di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili ...