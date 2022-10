Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti giovedì 27 ottobre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti dei dati di272022 sui numeri delle ultime 24 ore. Continua il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni delsi registrano 6.173 nuovi, 26, 13.551, 4.875 tamponi molecolari, 23 (+1) ricoverati in terapia intensiva, 1.108 (-47) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

...Virus nell'uomo (575 nell'ultimo); di questi si legge in una nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss) 295 si sono manifestati nella forma neuro - invasiva (39 Piemonte, 26, ...... dalle pagine delparrocchiale. "Ormai tutti sanno che il 31 ottobre è il 'Capodanno' ... Halloween a Milano e in: zucche, scherzi e feste a tema. Ecco tutto quello che si può fare ..."Regione Lombardia -spiega l'assessore regionale alla Protezione ... ulteriori acquisti di veicoli e attrezzature".La graduatoria sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia nei ...Milano, 27 ott. (askanews) – È stata approvata la graduatoria che assegna 7,5 milioni di risorse regionali alla Protezione civile lombarda per acquistare nuovi mezzi e attrezzature. È l’esito del band ...