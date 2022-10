Biden lancia la sua strategia di Difesa. La sfida è Pechino

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La Casa Bianca ha rilasciato la versione non classificata delladinazionale degli Stati Uniti, il documento programmatico che setta le linee guida per il Pentagono e le Forze armate a stelle e strisce. Nonostante l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il Dipartimento dellarimane convinto che la minaccia a lungo termine non sia Mosca, ma. La pubblicazione arriva due settimane dopo il rilascio delladi sicurezza nazionale, il documento più ampio relativo alle riflessioni dei dipartimenti dellae di Stato, insieme ad altre organizzazioni intergovernative. La versione classificata della Nds è invece stata inviata al Campidoglio a fine marzo, insieme alla richiesta di bilancio. Una decisione volta a mostrare ai parlamentari come il ...

