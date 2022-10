Berrettini | «sui social mi inquieta la mancanza di sensibilità umana»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022)intervistato dal Corriere dello Sport. Ancora una volta il tennista dimostra di essere non banale., come sta? «Meglio, il piede è ancora un po’ dolorante, ma stringo i denti e sto facendo di tutto per essere in campo a Parigi-Bercy la prossima settimana. Alla fine mancano solo quel torneo e la Davis. Fortunatamente non è un infortunio serio. Era importante scongiurare qualsiasi tipo di lesione, ma c’è del liquido nel piede che deve andar via e sto facendo terapie in tal senso. Poi, con il mio team, cercherò di capire da cosa è causato. Bisogna avere pazienza». Ha messo in dubbio il metodo con cui si allena o è solo sfortuna? «Attaccarsi solo a quella può valere una, due volte. Fondamentalmente quello che facciamo noi tennisti è portare mente e corpo al limite. Sin da bambino mi sono fatto male spasso perché spingevo sempre al ...