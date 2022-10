Il Fatto Quotidiano

Il leader di Italia Vivaprima di Silvioe spariglia le carte nel vasto fronte che non sostiene il governo di centrodestra. Nel pomeriggio, nel Salone Garibaldi del Senato, ...... Silviotorna a prendere la parola in Senato per esprimere il voto a favore della ... Lo traduce quasi in un deja vu, visto che"proprio quando il popolo italiano ha scelto ancora ... Berlusconi interviene al Senato e Gasparri (seduto al suo fianco) si scatta selfie con lui – Video Standing ovation per il discorso dell'ex presidente del Consiglio: "Il centrodestra in 28 anni non si è mai diviso". Silvio Berlusconi inizia ...Silvio Berlusconi al Senato: "Io da sempre uomo di pace, noi dalla parte dell'Occidente e della libertà. Riforma della giustizia necessaria". Le sue parole.