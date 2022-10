(Di giovedì 27 ottobre 2022) Karl Lauterbach ha fumato solo una canna nella sua vita: "una volta per prova, e l'ho reso pubblico". Eppure proprio Il severo medico tedesco, noto per la crociata contro il Covid, e' autore delle ...

Agenzia ANSA

Karl Lauterbach ha fumato solo una canna nella sua vita: "una volta per prova, e l'ho reso pubblico". Eppure proprio Il severo medico tedesco, noto per la crociata contro il Covid, e' autore delle ...... con qualcuna delle sue Genossenschaftsbanken gli urli li avrebbero sentiti fino a. Le cose ... Nulla da fare: i panzer della BCE si trovarono la stradaper distruggere le due venete. ... Berlino spiana la strada a legalizzazione della cannabis - Mondo Karl Lauterbach ha fumato solo una canna nella sua vita: "una volta per prova, e l'ho reso pubblico". Eppure proprio Il severo medico tedesco, noto per la crociata contro il Covid, e' autore delle ...Il centrale ha 21 anni e arriva dallo Shalke 04. E’ stato protagonista al 90’, quando ha negato la gioia del pari a Djuric mettendosi davanti alla porta e bloccando il tap-in dell’attaccante ...