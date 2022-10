Beautiful anticipazioni | l’ira funesta di Steffy contro Sheila accende la miccia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Se il detto can che abbia non morde, è spesso valido in molte situazioni, conCarter, non ha nessuna validità e molto presto,si renderà conto di aver avuto sempre ragione a temere il peggio. Leper la puntata didi domani, ci rivelano che ne vedremo delle belle. Nella puntata del 28 ottobre 2022 sirà infatti lo stra. Ma come arriveremmo a questo faccia a faccia? Facciamo il punto della situazione ricordando quello che è successo nelle ultime puntate diavrebbe dovuto lasciare Los Angeles per un viaggio di lavoro a San Francisco, non poteva rimandare. Ma il giorno della partenza ci sono stati dei problemi a causa delle avverse ...