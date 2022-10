Bce alza tassi di 0 | 75 punti | principale a 2% Tasso su depositi sale a 1 | 5% | su prestiti marginali al 2 | 25% E’ il terzo rialzo consecutivo per fermare la fiammata dei prezzi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’inflazione fa più paura del rallentamento dell’espansione economica. Pertanto, i banchieri centrali riuniti a Francoforte hanno deciso per un nuovo aumento del costo del denaro

***i tassi d'interesse di 75 punti base (RCO). 27 - 10 - 22 14:15:14 (0446) 0 NNNNLa Banca centrale europea ha alzato i tassi d'interesse di 0,75 punti. Il tasso principale sale al 2%, il tasso sui depositi all' 1,5% e il tasso sui prestiti marginali al 2,25%. Lo comunica ladopo la riunione del Consiglio direttivo. .Come ampiamente scontato dai mercati, la Banca centrale europea ha deciso di aumentare i tassi di 75 punti base allungando la striscia di rialzi per contrastare l’inflazione: tassi principali portati ...Anche alla riunione di ottobre della Bce conferma la politica monetaria, alzando il costo del denaro di 75 punti base.