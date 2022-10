Batosta Bremer | il giocatore è una furia | il motivo molto grave

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 27 ottobre 2022), per via del recente risultato (negativo) rimediato dalla Juve, si è rivelato una. Ma prima, bisogna fare un passo indietro. Non è un segreto, il fatto chesia approdato all’altra sponda di Torino per poter giocare una competizione gloriosa come la Champions League. Tuttavia, soprattutto dal punto di vista collettivo, le cose non sono andate come sperato. Infatti, la Juventus è stata eliminata dalla UCL a causa della cocente sconfitta rimediata contro i lusitani del Benfica. La PresseI supporter granata, probabilmente, a loro modo potrebbero essere felici di ciò. Discorso leggermente diverso per il difensore brasiliano, che giustamente saràdeluso da questo cambio di rotta. Lui, che è approdato in bianconero per potersi garantire grandi prestazioni, per il momento non sta affatto riscontrando ...