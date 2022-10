Basket | Eurolega 2022-2023 | la Virtus Bologna si rialza! Grande vittoria sul campo del Real Madrid

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Bellissimo successo dellaSegafredo nella quinta giornata dell’. I ragazzi di Sergio Scariolo reagiscono dopo le sconfitte di settimana scorsa e con una grandissima prestazione conquistano il successo in casa delcon il punteggio di 95-92. Grazie a questa affermazione le V Nere raggiungono proprio la squadra iberica a quota 4 punti in classifica (score di 2-3). L’inizio di partita è di studio e dopo più di sei minuti il risultato dice 9-8 per i padroni di casa. Il primo strappo arriva dunque tra fine primo quarto e inizio secondo periodo, quando dei vivaci Musa, Hezonja e Cornelie consentono ai compagni di prendere un buon margine di vantaggio (30-20). Laperò non vuole perdere un’altra partita dopo le brutte cadute di ...

Real Madrid - Virtus Bologna 92 - 95 La Virtus firma la prima, grande impresa dal suo ritorno in. Il Real Madrid cade nel suo campo, travolto dallo spettacolare secondo tempo di Bologna: le ...... in programma lunedì sera alle ore 20:45, sarà arbitrata da Pairetto, al VAR Di Paolo -, ... Rientro per Toko Shengelia - Virtus femminile: Ieri sera a Valencia, nel debutto in, Segafredo ...Arriva la seconda vittoria in Eurolega per la Virtus Bologna, gran risultato in casa del Real Madrid. La formazione di Scariolo compie l’impresa e vinc e 95-92 in un match combattuto, dove il cambio d ...Grande impresa della Virtus Bologna di Sergio Scariolo, che si impone in rimonta sul parquet del Real Madrid, nel match valido per la quinta giornata di Eurolega. Partono forte i padroni di casa, che ...