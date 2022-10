Barilla | Gianluca Di Tondo designato nuovo amministratore delegato del Gruppo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Cambio al vertice del, da aprile 2023, dopo oltre 10 anni alla guida, "Claudio Colzani lascerà l'incarico diper perseguire altri sviluppi professionali. Dopo uno scrupoloso processo di selezione, l'incarico verrà assunto daDi, già Group Chief Marketing Officer del". Lo comunica l'azienda, marchio storico del made in Italy alimentare, presieduta dai fratelli Guido, Luca e PaoloDiha maturato una lunga esperienza di oltre 25 anni nel mondo del Food Beverage, ricoprendo ruoli sia in ambito commerciale che di marketing. Tra gli altri incarichi ha assunto la responsabilità globale del brand Heineken, con piena ...

