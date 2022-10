Bari | arrestato giovane pugliese accusato di appartenere a un gruppo suprematista Usa | “Pronto a morire a difesa della razza bianca”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Undi arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, è statoe portato in carcere dalla Polizia. Le indagini erano state avviate nel 2021 dalla Digos e dall’Ucigos nell’ambito del monitoraggio di ambienti virtuali suprematisti e di estrema destra, collegati al canale “Sieg Heil”, utilizzato dalper promuovere contenuti antisemiti, misogini e di matrice neonazista fino a dichiararsial sacrificio estremo e a compiere azioni violente. Sulle armi e sulle custodie trovate in casa sua c’erano iscrizioni con l’alfabeto runico – tra cui la “runa othala” – e i nomi dei suprematisti responsabili di attacchi terroristici, Traini, ...

