Barcellona fuori dalla Champions | nella tv spagnola cantano 'Pazza Inter' VIDEO

... Joker e Harley Quinn ! La Juventus è matematicamente. Non c'erano dubbi al riguardo visto ... Aancora piangono , ma invece di ammettere che hanno seri problemi con il gioco , i ...Fallo subito dopo il triplice fischio finale, varrebbe soltanto per vomitarela frustrazione ... arrivate ad un passo dalla gloria e fermate soltanto dale dal Real più forti degli ..."Purtroppo il miracolo non è avvenuto. Dobbiamo ringraziare i tifosi perché in una partita molto difficile hanno incoraggiato i giocatori e la squadra. Abbiamo i migliori tifosi del mondo. Una gara ...MADRID (Spagna) - Una serata da dimenticare per il calcio spagnolo che in Champions League perde due delle formazioni principali. Il Barcellona è stata estromessa dalla competizione prima di scendere ...