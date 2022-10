Bando endotermiche 2035 - Quasi pronto laccordo europeo | da limare solo gli ultimi dettagli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L'Unione europea è ormai prossima a raggiungere un accordo sul divieto alla vendita di veicoli endotermici. Stando a quanto affermato all'agenzia Bloomberg dall'europarlamentare Jan Huitema, principale relatore della proposta diper il, i negoziati del cosiddetto Trilogo sarebbero ormai prossimi a concludersi: i rappresentanti della Commissione europea, dell'Europarlamento e dei Paesi membri starebbero limando proprio in queste ore gli. Accordo a breve. Huitema ha indicato la possibilità che già entro stasera si possa trovare la quadra definitiva: E' l'inizio di una grande transizione per l'Unione europea: se abbiamo un accordo stasera, dimostriamo che possiamo farcela. Sul tavolo rimangono alcune importanti questioni ancora da risolvere, ma il più sembra ormai fatto e il ...

È stato raggiunto l'accordo tra le varie componenti dell'Unione europea suldei veicoli a combustione interna per il 2035. Lo ha annunciato la Repubblica Ceca, titolare della presidenza semestrale, nella tarda serata di ieri 27 ottobre e dopo le anticipazioni dell'...