Balkan Ninnisi trama puntata 17 del 27 Ottobre 2022

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La gioia di Süleyman, felice per il ritorno di Nina, dura poco. I loro vecchi nemici sanguinano la speranza di tutti. Jovanka è amareggiata anche dalla sparatoria di Daniel. Tutti nella villa fanno del loro meglio per curare le ferite di Elena e della sua famiglia. Ertan ha paura di L'articolo proviene da MediaTurkey.

BALKAN NINNISI YENI BÖLÜMDE NELER OLACAK Nina'nin do¨nmesine sevinen Su¨leyman'in sevinci uzun su¨rmez. Eski du¨s¸manlari herkesin umudunu kana bular. Daniel'in vurulmasiyla Jovanka da hayata ku¨ser.TRT 1, Türkiye'nin ülke çapinda yayin yapan ilk ulusal televizyon kanalidir. Ana binasi Ankara'dadir. Türkiye'de açilan ikinci televizyon kanali ve ilk ulusal televizyon kanalidir. Ilk genel müdürü 29 ...