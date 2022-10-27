Balkan Ninnisi trama puntata 17 del 27 Ottobre 2022 (Di giovedì 27 ottobre 2022) La gioia di Süleyman, felice per il ritorno di Nina, dura poco. I loro vecchi nemici sanguinano la speranza di tutti. Jovanka è amareggiata anche dalla sparatoria di Daniel. Tutti nella villa fanno del loro meglio per curare le ferite di Elena e della sua famiglia. Ertan ha paura di L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Balkan Ninnisi CANLI izle! TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmani yayinlandi miBALKAN NINNISI YENI BÖLÜMDE NELER OLACAK Nina'nin do¨nmesine sevinen Su¨leyman'in sevinci uzun su¨rmez. Eski du¨s¸manlari herkesin umudunu kana bular. Daniel'in vurulmasiyla Jovanka da hayata ku¨ser.
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