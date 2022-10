Austin | se Mosca usa nucleare risposta molto significativa

Agenzia ANSA

"Se la Russia usa l'arma nucleare vedrete una risposta molto significativa da parte della comunità internazionale": lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin in una conferenza stampa. 27 ottobre 2022. E, intanto, Mosca agita l'accusa a Kiev di prepararsi a usare una 'bomba sporca': ne parlano, probabilmente, i responsabili della difesa di Usa e Russia, Lloyd Austin e Sergej Shoigu, che si sentono. Il 245° giorno della guerra tra Russia e Ucraina si apre con il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che "spara a zero" su Mosca mettendo seriamente in guardia l'esercito russo in caso di utilizzo.