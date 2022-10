(Di giovedì 27 ottobre 2022) Giovanni Donzelli, l’uomo che regge l’organizzazione di FdI, che per ragioni di condivisa toscanità lo conosce bene, dice di lui che è “il quasi nemico che si rivela più pericoloso... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

... il garante avrebbe concluso il suo intervento di saluto ai nuovi eletti esortando' unità del ... Cari fratelli, statea questo'. Un nuovo rialzo deciso dei tassi d'interesse da 75 punti base,...Cari fratelli, statea questo", ha detto il Papa in un incontro con i seminaristi che ... Che oggi sono'ordine del giorno. E se dal tuo telefonino tu puoi cancellare questo, cancellalo - ha ... "Attenti all'ammazzagoverni". Perché Meloni teme le manovre di Renzi al Senato Il pontefice in udienza con i seminaristi che studiano a Roma li ha invitati a resistere alla tentazione: “Il diavolo entra da lì” ...Roma, (askanews) - Aumenta il consumo di pesce tra gli italiani, in buona parte attenti alla provenienza del prodotto, ai sistemi di pesca adottati, all'impatto sull'ecosistema marino. Consumatori sen ...