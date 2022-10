Asta BTP domani 28 ottobre 2022 | maxi rendimento per il nuovo titolo a 10 anni

dt.mef.gov.it

... con lo spread trae Bund che passa da 221 a 205 punti base. BoT: assegnati semestrali per 6 ... E' l'esito dell'di oggi in cui il Tesoro ha assegnato BoT semestrali scadenza 28/04/2023 per 6 ...Ad esempio ia due anni rendono all'incirca il 2,75% lordo. Parimenti sono saliti quelli lordi ... netto e reale L'annuncio del Tesoro di emissione BOT ingiovedì 27 ottobre Ma oggi i BOT a 6 ... Annuncio emissione BTP€i e BTP Short in asta mercoledì 26 ottobre 2022 - MEF Dipartimento del Tesoro (Teleborsa) - Il Tesoro ha registrato un buon interesse, da parte degli operatori specialisti, per le riaperture odierne a loro dedicate di tre titoli (BTP 1,75% 2 anni 30-05-2024; BTP Ind. 0,65% 5 ...Mercati azionari del Vecchio continente in genere sotto la parità in attesa delle decisioni e delle comunicazioni della Bce sulla politica monetaria a partire dal primissimo pomeriggio. (ANSA) ...