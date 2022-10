Assago Milano | 6 persone accoltellate nel centro commerciale | c' è un morto Ferito un calciatore del Monza

Cinque persone accoltellate, due delle quali in gravi condizioni nel centro commerciale di, alle porte di. Tre sono in gravi condizioni. Fermato l'aggressore, un 46enne che avrebbe disturbi psichici. Tra i feriti c'è anche il calciatore del Monza Pablo Marì. Accoltella 5 ...Il centro commerciale Milanofiori si trova ad, alle porte di, il racconto di una testimone. "Vedevamo gente scappare in lacrime, ora che siamo lontane siamo più tranquille ma ...Trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, il calciatore del Monza Pablo Marì si trova ricoverato in codice rosso ...C'è anche il calciatore spagnolo del Monza Pablo Marì tra le persone ferite questa sera a coltellate nel centro commerciale Milanofiori di Assago (Milano). L'atleta, ...