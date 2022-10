Assago | cinque persone accoltellate nel centro commerciale | sono gravi Fermato un uomo

(Di giovedì 27 ottobre 2022)rimaste ferite dopo un'aggressione accaduta all'intero deldi(Milano), in via Milanofiori, da parte di unche, secondo quanto riferito dai...

Aggressione choc a Milano al centro commerciale di Assago, in via Milanofiori: stando alle prime informazioni un uomo avrebbe accoltellato persone. Il bilancio sarebbe per ora di quattro feriti, di cui uno grave. L'aggressione è avvenuta al supermercato Carrefour del centro Milanofiori di Assago, alle porte di Milano.