Assago | 6 accoltellati nel centro commerciale | morto dipendente Carrefour Ferito anche il calciatore del Monza Pablo Marì

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cinque persone sono state accoltellate all'intero delMilano Fiori di Corsico di(Milano), in via Milanofiori. Tra queste c'èil difensore del...

Cinque persone accoltellate nel centro commerciale di, alle porte di Milano. Tre sono in gravi condizioni. Fermato l'aggressore, un 46enne che avrebbe disturbi psichici. Tra i feriti c'è anche il calciatore del Monza Pablo Marí....del Monza Pablo Marì tra le cinque persone accoltellate in un centro commerciale ad. Il ... per motivi non ancora chiariti, avrebbe aggredito diverse persone: cinque i feriti, tutti, ...I racconti di chi era nel centro commerciale Carrefour di Milanofiori al momento dell'aggressione: "L'incubo peggiore, lui colpiva a caso" ...Pablo Marì probabilmente è vivo per miracolo. Lo ha fatto capire Adriano Galliani, l’amministratore delegato del Monza, che ha avuto modo di parlare con il difensore spagnolo dei biancorossi, ferito i ...