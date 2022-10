Assago | 5 accoltellati nel centro commerciale | 3 gravi Tra i feriti anche il calciatore del Monza Pablo Marì

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cinque persone sono state accoltellate all'intero delMilano Fiori di Corsico di(Milano), in via Milanofiori. Tra queste c'èil difensore del...

... non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime': lo dice all'ANSA una ragazza che si trovava nel centro commerciale diquando un uomo ha ferito cinque persone. 'Mi è rimasta ...Milano, 27 ott. " Aggressione, intorno alle ore 19 di oggi, all'interno del centro commerciale Milanofiori ad. Diverse persone sono rimaste ferite e tre sarebbero in gravi condizioni. Sul posto sono presenti i carabinieri di Corsico e il personale del 118.MONZA (ITALPRESS) - Pablo Marì accoltellato in un centro commerciale. Un uomo di 46 anni, dopo essersi impossessato di un coltello dagli espositori del su ...L'aggressore è stato bloccato da alcuni clienti e consegnato ai carabinieri. Si esclude una matrice fondamentalista ...