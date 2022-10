... ben differente forse da ciò che ci saremmo aspettati anni fa, ma che tutto sommato, dopo ripetutied un'attenta, rientra nel processo naturale della band (derive turner - centriche ...Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 23 ottobre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Amici, Verissimo, Da Noi a Ruota Libera e glidei programmi in onda nel preserale con Caduta Libera e ...Blog Calciomercato.com: È mia abitudine aspettare sempre almeno ventiquattro ore, dopo una cocente sconfitta, prima di parlarne e cercare di trovare un po’ di equilibrio ...Ascolti Tv Analisi 26 ottobre: Zingaretti rovina la festa di Renato Zero. La Champions su Sky con un grande Napoli al 4,2% Con la replica di Il senso del tatto in onda su Rai1, Montalbano convoca i so ...