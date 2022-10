ASCOLTI TV 26 OTTOBRE 2022 | MONTALBANO 18 | 8% ARRESTA ANCHE RENATO ZERO 15 | 4% | CHI L’HA VISTO 10 | 9% | VOLA UN POSTO AL SOLE 8 | 4% | MATANO 18 | 7% VS D’URSO 14 | 1%

(Di giovedì 27 ottobre 2022)TV 26· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3057 37.67 PT – 7624 37.77 24 – 2976 36.66 PT – 7144 35.39 Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – 1010 20.84Tg1 Mattina – 657 14.38UnoMattina – 785 18.41Storie Italiane – 720 18.35Storie Italiane – 753 16.19È Sempre Mezzogiorno! – 1519 16.21Tg1 + Tg1 Ec. – 2976 24.16 + 2291 19.42Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1614 14.10Oggi è un Altro Giorno – 1475 14.97Paradiso delle Signore – 1670 20.72Pres. Vita in Diretta – 1357 17.35Vita in Diretta – 1732 18.70Reazione a Catena: Sfida Campioni – 2971 22.72Reazione a Catena: Sfida Campioni – 4206 25.39Tg1 – 4682 24.97Soliti Ignoti – 4286 20.60Il Commissario– 3328 18.76 1311 13.21 180 10.20 2621 24.24Porta a Porta – 832 11.52 Prima Pagina – xTg5 – 1094 22.44Mattino 5 News – 997 ...

Ascolti tv 26 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ...