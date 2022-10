Artigiano in fiera 2022 | da oggi disponibile l' invito gratuito

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Milano, 27 ott. (Adnkronos/Labitalia) - E' scattato il conto alla rovescia per la ventiseiesima edizione diin, in programma da sabato 3 a domenica 11 dicembre, amilano (Rho), tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30. L'ingresso è, con una procedura ancora più semplice e veloce. A partire da, infatti, tutti gli iscritti alla community diin(visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) ricevono direttamente sul loro indirizzo e-mail l'per accedere alla, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato adinpuò scaricare il suo ...

... incontri one to one e consulenze personalizzate per operatori del settorecon gli ... da qui l'idea di proporre al ristorante dellaspeciali menu dedicati alla tradizione ...... ha affinato il suo lavoro di 'artista degli scarti', anche se preferiva definirsi un. Il ... le opere si fanno grandi come il totem ad altezza d'uomo che realizza per ladi Scandicci o ...Milano, 27 ott. (Adnkronos/Labitalia) – E’ scattato il conto alla rovescia per la ventiseiesima edizione di Artigiano in Fiera, in programma da sabato 3 a domenica 11 dicembre, a Fieramilano (Rho), tu ...Il Sindacato Panificatori artigiani di Confcommercio Ascom Lugo ha deliberato di donare il ricavato delle offerte per i prodotti proposti durante la Fiera ...